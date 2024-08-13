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Курс долара зростає четвертий день поспіль

Україна, Вівторок 13 серпня 2024 15:44
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Курс долара зростає четвертий день поспіль Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3464 грн за 1 долар (+0,0634 грн).

Курс долара зростає четвертий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,1957 гривень за 1 євро (+0,0899 грн).

Курс долара зростає четвертий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,35-41,37 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара зростає четвертий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 41,55 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, центробанк зацікавлений у тому, щоб курс долара повертав собі функцію, що стабілізує, для економіки.

За його словами, НБУ зацікавлений у тому, щоб рух курсу відбувався в обидві сторони, адже це повертає почуття валютного ризику, покращує адаптивність економіки, дозволяє уникати накопичення дисбалансів.

Пишний також заявив, що НБУ "зрізає" піки небезпечної волатильності та підтримує конструктивну невизначеність.

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