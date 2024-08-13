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Курс доллара растет четвертый день подряд

Украина, Вторник 13 августа 2024 15:44
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Курс доллара растет четвертый день подряд Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,3464 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

Курс доллара растет четвертый день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,1957 гривен за 1 евро (+0,0899 грн).

Курс доллара растет четвертый день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,35-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара растет четвертый день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, центробанк заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал себе стабилизирующую функцию для экономики.

По его словам, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.

Пышный также заявил, что НБУ "срезает" пики опасной волатильности и поддерживает конструктивную неопределенность.

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