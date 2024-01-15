Курс долара знову зріс після різкого падіння минулого тижня

Офіційний курс на 15 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,8641 грн за 1 долар (+0,0255 грн).

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Курс євро становитиме 41,4763 гривень за 1 євро (+0,0884 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 37,87-38,91 грн/долар (купівля-продаж).

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На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,90 грн/долар.

Прогноз курсу на цей тиждень

Як повідомив РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на цьому тижні можна розраховувати на те, що ринок повернеться до трендів грудня, суть яких полягає у поступовому наближенні курсів міжбанку та готівкового ринку та створенні передумов до єдиного курсу валют.

Як прогнозує експерт, з 15 по 21 січня основні показники ринку будуть такими:

на міжбанку через активність регулятора курсовий коридор складе 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, коливання навряд чи перевищать 0,3 грн;

на готівковому ринку коридор валютних коливань буде в межах 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/долар, щоденні курсові зміни не перевищать 0,5-0,6 грн.

Нагадаємо, курс долара значно знизився в останні дні і впав нижче за 38 гривень на міжбанку. Офіційний курс знизився до показників кінця грудня минулого року – 37,83 грн/долар. Причиною стало зменшення дефіциту валюти на міжбанку, через що НБУ скоротив продаж доларів. Відповідно, на готівковому ринку курс впав нижче за 39 гривень.