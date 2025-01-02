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Курс долара знову піднявся вище 42 гривень

Україна, Четвер 02 січня 2025 15:44
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Курс долара знову піднявся вище 42 гривень Фото: курс долара зріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0385 гривень за 1 долар (+0,0660 грн).

Курс долара знову піднявся вище 42 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,3753 гривень за 1 євро (-0,2299 грн).

Курс долара знову піднявся вище 42 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 42,09-42,12 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара знову піднявся вище 42 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 42,45 гривень.

Курс євро/долар

Євро впав до найнижчого рівня по відношенню до долара за останні два роки. Курс євро 2 січня знизився на 0,4% до 1,0314 долара, найнижчого рівня з листопада 2022 року. Єдина європейська валюта подешевшала приблизно на 8% з кінця вересня, коли вона торгувалася вище 1,12 за долар.

Євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торговельних мит США, і очікування, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США.

Стратеги прогнозують сповзання до паритету з доларом США або навіть нижче цього року. Востаннє цей ключовий психологічний поріг було подолано 2022 року, після того як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та спровокувало побоювання рецесії.

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