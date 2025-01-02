Курс доллара снова поднялся выше 42 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 3 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,0385 гривен за 1 доллар (+0,0660 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,3753 гривен за 1 евро (-0,2299 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 42,09-42,12 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 42,45 гривен.

Курс евро/доллар

Евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года. Курс евро 2 января снизился на 0,4% до 1,0314 доллара, самого низкого уровня с ноября 2022 года. Единая европейская валюта подешевела примерно на 8% с конца сентября, когда она торговалась выше 1,12 за доллар.

Евро упал из-за опасений, что экспортно-ориентированные экономики региона пострадают от торговых пошлин США, и ожиданий, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система США.

Стратеги прогнозируют сползание к паритету с долларом США или даже ниже в этом году. В последний раз этот ключевой психологический порог был преодолен в 2022 году, после того как полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и спровоцировало опасения рецессии.