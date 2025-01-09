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Курс долара знову оновив максимум

Україна, Четвер 09 січня 2025 15:45
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Курс долара знову оновив максимум Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар оновив п'ятий історичний максимум поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2825 гривень за 1 долар (+0,0464 грн).

Попередній максимум був 9 січня 2024 року - 42,2361 гривень за 1 долар.

Курс долара знову оновив максимум

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5594 гривень за 1 євро (+0,1322 грн).

Курс долара знову оновив максимум

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 42,35-42,38 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара знову оновив максимум

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,8 5 гривень.

Прогноз курсу

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що курс долара до кінця 2025 року зросте до 45 гривень. При цьому він зазначив, що девальвація менш ніж на 10% в умовах війни - це нормально.

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