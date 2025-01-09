Долар буде по 45 гривень: інвестбанкір дав прогноз курсу на кінець року
Курс долара у 2025 році продовжить зростати. Але різких змін та причин для паніки на валютному ринку не очікується.
Про це сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Київ 24".
"На кінець цього року долар буде по 45", - сказав він та відзначив, що зміна на 3 гривні - це менше ніж 10% і взагалі "ні про що".
Як наголосив представник компанії Dragon Capital, контрольована девальвація під час війни - це нормально, і не відбувається нічого страшного для економіки та пересічної людини.
"Коли у нас шалений торгівельний дефіцит, було б дивно, якби гривня залишалася стабільною. Тому все абсолютно природно, без різких рухів, без якихось причин для паніки. Зміна в межах 10% за рік, коли інфляція плюс-мінус як раз 10%, це ні про що", - додав він.
Фурса заявив, що захиститися від інфляції та девальвації можна за допомогою купівлі ОВДП, дохідність за якими становить 14-16%.
"Ви можете обіграти інфляцію та потенційну девальвацію, просто вклавши в гривневі ОВДП", - додав він.
Нагадаємо, офіційний курс долара зріс на 10,7% за 2024 рік до 42,03 грн/долар. За даними НБУ, готівковий долар подорожчав на 11,2%. На початку 2025 року курс продовжив зростання та щодня оновлює історичні максимуми.
За оцінками НБУ, інфляція в Україні за 2024 рік становила близько 12%. Вона буде вище 10% протягом пів року, після чого впаде до 7% наприкінці 2025 року.