Долар буде по 45 гривень: інвестбанкір дав прогноз курсу на кінець року

Курс долара у 2025 році продовжить зростати. Але різких змін та причин для паніки на валютному ринку не очікується.

Про це сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу " Київ 24 ".

"На кінець цього року долар буде по 45", - сказав він та відзначив, що зміна на 3 гривні - це менше ніж 10% і взагалі "ні про що".

Як наголосив представник компанії Dragon Capital, контрольована девальвація під час війни - це нормально, і не відбувається нічого страшного для економіки та пересічної людини.

"Коли у нас шалений торгівельний дефіцит, було б дивно, якби гривня залишалася стабільною. Тому все абсолютно природно, без різких рухів, без якихось причин для паніки. Зміна в межах 10% за рік, коли інфляція плюс-мінус як раз 10%, це ні про що", - додав він.

Фурса заявив, що захиститися від інфляції та девальвації можна за допомогою купівлі ОВДП, дохідність за якими становить 14-16%.

"Ви можете обіграти інфляцію та потенційну девальвацію, просто вклавши в гривневі ОВДП", - додав він.