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Курс доллара снова обновил максимум

Украина, Четверг 09 января 2025 15:45
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Курс доллара снова обновил максимум Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар обновил пятый исторический максимум подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2825 гривен за 1 доллар (+0,0464 грн).

Предыдущий максимум был 9 января 2024 года - 42,2361 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снова обновил максимум

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5594 гривен за 1 евро (+0,1322 грн).

Курс доллара снова обновил максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 42,35-42,38 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара снова обновил максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,8 5 гривен.

Прогноз курса

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что курс доллара до конца 2025 года вырастет до 45 гривен. При этом он отметил, что девальвация менее чем на 10% в условиях войны - это нормально.

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