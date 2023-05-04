Курс долара знизився: скільки коштує валюта в Україні 4 травня
В обмінних пунктах України сьогодні, 4 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,80 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,70 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 37,20 грн (37,25 – 3 травня)
- продаж – 37,80 грн (37,85 – 3 травня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,90 грн (40,85 грн – 3 травня),
- продаж – 41,70 грн (41,65 – 3 травня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,50 грн (8,40 – 3 травня),
- продаж – 9,00 грн (8,90 – 3 травня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 4 травня становить 40,3699 грн за євро (+0,2633 грн).
Нагадаємо, у квітні попит на валюту впав. Українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази.
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