Курс долара знизився: скільки коштує валюта в Україні 4 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,80 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,20 грн (37,25 – 3 травня)

продаж – 37,80 грн (37,85 – 3 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,90 грн (40,85 грн – 3 травня),

продаж – 41,70 грн (41,65 – 3 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (8,40 – 3 травня),

продаж – 9,00 грн (8,90 – 3 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 4 травня становить 40,3699 грн за євро (+0,2633 грн).