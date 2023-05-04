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Курс доллара снизился: сколько стоит валюта в Украине 4 мая

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Украина, Четверг 04 мая 2023 10:59
Курс доллара снизился: сколько стоит валюта в Украине 4 мая Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,20 грн (37,25 - 3 мая)
  • продажа - 37,80 грн (37,85 - 3 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,90 грн (40,85 грн - 3 мая),
  • продажа - 41,70 грн (41,65 - 3 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (8,40 - 3 мая),
  • продажа - 9,00 грн (8,90 - 3 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 4 мая составляет 40,3699 гривен за евро (+0,2633 гривен).

Курс доллара снизился: сколько стоит валюта в Украине 4 мая

Напомним, в апреле спрос на валюту упал. Украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза.

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