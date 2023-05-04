Курс доллара снизился: сколько стоит валюта в Украине 4 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,80 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,20 грн (37,25 - 3 мая)

продажа - 37,80 грн (37,85 - 3 мая) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,90 грн (40,85 грн - 3 мая),

продажа - 41,70 грн (41,65 - 3 мая) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,50 грн (8,40 - 3 мая),

продажа - 9,00 грн (8,90 - 3 мая) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 4 мая составляет 40,3699 гривен за евро (+0,2633 гривен).