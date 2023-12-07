Курс долара знизився після чотирьох днів зростання

Офіційний курс на 8 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6722 грн за 1 долар (-0,0184 грн).

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Курс євро становитиме 39,496 гривень за 1 євро (-0,0473 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 36,66-36,68 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,45 гривні за долар.

Ситуація на ринку

Національний банк України допускає більш значні зміни курсу гривні щодо долара. Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, курс залежатиме від ситуації в економіці та міжнародних резервів.

За його словами, Нацбанк поступово збільшуватиме амплітуду курсових коливань і посилюватиме роль обмінного курсу як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.

НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків із продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку.

Після цього курс на міжбанку пішов нагору і досяг рівня 36,70 грн/долар. На готівковому ринку курс упав. Різниця між курсами скоротилася до 75 копійок.