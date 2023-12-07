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Курс доллара снизился после четырех дней роста

Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста в течение последних четырех дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,6722 гривен за 1 доллар (-0,0184 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,496 гривен за 1 евро (-0,0473 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал  на 3 копейку до 36,66-36,68 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,45 гривен за доллар.

Ситуация на рынке

Национальный банк Украины допускает более значительные изменения курса гривны по отношению к доллару. Как заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук, курс будет зависеть от ситуации в экономике и международных резервов.

По его словам, Нацбанк будет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний и усиливать роль обменного курса как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков по продаже ими наличной иностранной валюты населению. Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.

После этого курс на межбанке пошел вверх и достиг уровня 36,70 грн/доллар. На наличном рынке курс упал. Разница между курсами сократилась до 75 копеек.

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Курс доллараНациональный банк Украины