Курс долара знизився, євро також подешевшав після максимуму

Попит на валюту

Дані НБУ показали зростання попиту на валюту в травні. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив 778 млн доларів. Це на 38% більше, ніж у квітні (564 млн доларів).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 457 млн доларів, що 52% більше, ніж у квітні (300 млн доларів).

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