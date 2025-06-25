Курс долара знизився, євро також подешевшав після максимуму

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро також упав після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 26 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,662 гривень за 1 долар (-0,1304 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,3238 гривень за 1 євро (-0,1846 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 41,65-41,68 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,85 гривень, курс євро упла на 10 копійок до 48,75 гривень.
Дані НБУ показали зростання попиту на валюту в травні. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив 778 млн доларів. Це на 38% більше, ніж у квітні (564 млн доларів).
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 457 млн доларів, що 52% більше, ніж у квітні (300 млн доларів).
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