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Попит на готівкові долари та євро зріс: скільки ввезли в Україну

Україна, Середа 25 червня 2025 10:53
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Попит на готівкові долари та євро зріс: скільки ввезли в Україну Фото: Україна банки збільшили ввезення готівкових доларів і євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит на готівкову валюту в Україні зріс у травні після квітневого обвалу. Однак він, як і раніше, нижчий, ніж на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив 778 млн доларів. Це на 38% більше, ніж у квітні (564 млн доларів).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 457 млн доларів, що на 52% більше менше, ніж у квітні (300 млн доларів).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на 318 млн доларів, що на 22% більше, ніж у квітні.
Попит на готівкові долари та євро зріс: скільки ввезли в Україну

При цьому банки вивезли готівкової валюти на 324 млн доларів.
Попит на готівкові долари та євро зріс: скільки ввезли в Україну

Курс долара в травні

Українці в травні трохи збільшили купівлю валюти в банках. Чиста купівля валюти склала 248,0 млн доларів.

Обсяг купівлі зріс 30,9% порівняно з квітнем, коли українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, - 189,5 млн доларів.

Загалом від початку року українці купили в банках 3,595 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку в травні коливався близько рівня 41,70-41,90 гривень, а наприкінці місяця трохи впав. У підсумку за місяць долар знизився на 5 копійок до 41,70 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс залишився близько рівня 41,50 грн/долар.

Протягом квітня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,43 до 41,70 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 4 копійки з 41,56 гривень до 41,52 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Дані НБУ свідчать про зниження попиту на валюту цього року. За квітень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,5 млрд доларів (торік - 1,1 млрд доларів), за січень-квітень - 4,2 млрд доларів (торік - 5,0 млрд доларів).

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