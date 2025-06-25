Курс доллара снизился, евро также подешевел после максимума

Официальный курс на 26 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,662 гривен за 1 доллар (-0,1304 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3238 гривен за 1 евро (-0,1846 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,65-41,68 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 41,85 гривен, курс евро упла на 10 копеек до 48,75 гривен.