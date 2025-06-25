Курс доллара снизился, евро также подешевел после максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро также упал после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 26 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,662 гривен за 1 доллар (-0,1304 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,3238 гривен за 1 евро (-0,1846 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,65-41,68 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 41,85 гривен, курс евро упла на 10 копеек до 48,75 гривен.
Данные НБУ показали рост спроса на валюту в мае. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил 778 млн долларов. Это на 38% больше, чем в апреле (564 млн долларов).
По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 457 млн долларов, что 52% больше, чем в апреле (300 млн долларов).
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