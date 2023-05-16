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Курс долара знижується: скільки коштує валюта Україні 16 травня

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 10:58
Курс долара знижується: скільки коштує валюта Україні 16 травня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,25 грн (37,25 – 15 травня)
  • продаж – 37,75 грн (37,75 – 15 травня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,60 грн (40,70 грн – 15 травня),
  • продаж – 41,30 грн (41,40 – 15 травня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,50 грн (88,50 – 15 травня),
  • продаж – 9,00 грн (9,00 – 15 травня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 16 травня становить 39,7702 гривні за євро (-0,0585 гривні).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта Україні 16 травня

Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку погіршилась. НБУ збільшив продаж доларів із резервів у два рази до 535 млн доларів.

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