Курс долара знижується: скільки коштує валюта Україні 16 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,25 грн (37,25 – 15 травня)

продаж – 37,75 грн (37,75 – 15 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,60 грн (40,70 грн – 15 травня),

продаж – 41,30 грн (41,40 – 15 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (88,50 – 15 травня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 15 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 16 травня становить 39,7702 гривні за євро (-0,0585 гривні).