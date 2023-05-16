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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта Украине 16 мая

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Украина, Вторник 16 мая 2023 10:58
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта Украине 16 мая Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,25 грн (37,25 - 15 мая)
  • продажа - 37,75 грн (37,75 - 15 мая) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,60 грн (40,70 грн - 15 мая),
  • продажа - 41,30 грн (41,40 - 15 мая) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,50 грн (88,50 - 15 мая),
  • продажа - 9,00 грн (9,00 - 15 мая) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 16 мая составляет 39,7702 гривен за евро (-0,0585 гривен).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта Украине 16 мая

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов из резервов в два раза до 535 млн долларов.

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