Курс доллара снижается: сколько стоит валюта Украине 16 мая
В обменных пунктах Украины сегодня, 16 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,30 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,25 грн (37,25 - 15 мая)
- продажа - 37,75 грн (37,75 - 15 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,60 грн (40,70 грн - 15 мая),
- продажа - 41,30 грн (41,40 - 15 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (88,50 - 15 мая),
- продажа - 9,00 грн (9,00 - 15 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 16 мая составляет 39,7702 гривен за евро (-0,0585 гривен).
Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ увеличил продажу долларов из резервов в два раза до 535 млн долларов.
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