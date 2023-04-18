Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 18 квітня становить 40,1432 грн за євро (-0,2742 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар.
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