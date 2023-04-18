Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,50 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 18 апреля составляет 40,1432 гривен за евро (-0,2742 гривен).
Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,18 грн/доллар.
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