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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 квітня

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 11:10
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 квітня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,50 грн (37,55 – 17 квітня)
  • продаж – 38,10 грн (38,15 – 17 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,70 грн (40,85 грн – 17 квітня),
  • продаж – 41,50 грн (41,65 – 17 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,30 – 17 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,75 – 17 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 18 квітня становить 40,1432 грн за євро (-0,2742 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 квітня

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар.

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