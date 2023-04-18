Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 41,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,50 грн (37,55 – 17 квітня)

продаж – 38,10 грн (38,15 – 17 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,70 грн (40,85 грн – 17 квітня),

продаж – 41,50 грн (41,65 – 17 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,30 – 17 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,75 – 17 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 18 квітня становить 40,1432 грн за євро (-0,2742 грн).