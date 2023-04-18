Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,50 грн (37,55 - 17 апреля)

продажа - 38,10 грн (38,15 - 17 апреля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,70 грн (40,85 грн - 17 апреля),

продажа - 41,50 грн (41,65 - 17 апреля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,40 грн (8,30 - 17 апреля),

продажа - 8,90 грн (8,75 - 17 апреля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 18 апреля составляет 40,1432 гривен за евро (-0,2742 гривен).