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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 січня

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Україна, Середа 18 січня 2023 11:25
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 43,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,85 грн (39,90 – 17 січня)
  • продаж – 40,45 грн (40,50 – 17 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,20 грн (42,10 – 17 січня),
  • продаж – 43,30 грн (43,20 – 17 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 17 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 17 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 18 січня становить 39,6897 гривень за євро (+0,1316 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 січня

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.

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