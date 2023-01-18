Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 18 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 43,30 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,85 грн (39,90 – 17 січня)
- продаж – 40,45 грн (40,50 – 17 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,20 грн (42,10 – 17 січня),
- продаж – 43,30 грн (43,20 – 17 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 17 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 17 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 18 січня становить 39,6897 гривень за євро (+0,1316 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.
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