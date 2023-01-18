Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 18 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 43,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,85 грн (39,90 – 17 січня)

продаж – 40,45 грн (40,50 – 17 січня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 42,20 грн (42,10 – 17 січня),

продаж – 43,30 грн (43,20 – 17 січня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 9,00 грн (9,00 - 17 січня),

продаж – 9,25 грн (9,25 – 17 січня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 18 січня становить 39,6897 гривень за євро (+0,1316 грн).