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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 января

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Украина, Среда 18 января 2023 11:25
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 43,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,85 грн (39,90 - 17 января)
  • продажа - 40,45 грн (40,50 - 17 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,20 грн (42,10 - 17 января),
  • продажа - 43,30 грн (43,20 - 17 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 17 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 17 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 18 января составляет 39,6897 гривен за евро (+0,1316 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 января

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,59 грн/доллар.

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