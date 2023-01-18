Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 18 января

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 43,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,85 грн (39,90 - 17 января)

продажа - 40,45 грн (40,50 - 17 января) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 42,20 грн (42,10 - 17 января),

продажа - 43,30 грн (43,20 - 17 января) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 9,00 грн (9,00 - 17 января),

продажа - 9,25 грн (9,25 - 17 января) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 18 января составляет 39,6897 гривен за евро (+0,1316 грн).