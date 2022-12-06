Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 6 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,25 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 6 грудня становить 38,7353 грн за євро (+0,1957 грн).

Нагадаємо, у листопаді 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,6% до 40,34 гривні. Це був другий місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня минулого року.

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