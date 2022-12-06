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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 6 грудня

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 12:08
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 6 грудня Фото: курс долара впала на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,25 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,65 грн (39,60 – 5 грудня)
  • продаж – 40,35 грн (40,30 – 5 грудня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,85 грн (40,85 – 5 грудня),
  • продаж – 41,90 грн (41,85 – 5 грудня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,15 – 5 грудня),
  • продаж – 8,95 грн (8,70 – 5 грудня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 6 грудня становить 38,7353 грн за євро (+0,1957 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 6 грудня

Нагадаємо, у листопаді 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,6% до 40,34 гривні. Це був другий місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня минулого року.

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