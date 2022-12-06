Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 6 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 6 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,65 грн (39,60 - 5 декабря)
- продажа - 40,35 грн (40,30 - 5 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,85 грн (40,85 - 5 декабря),
- продажа - 41,90 грн (41,85 - 5 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,15 - 5 декабря),
- продажа - 8,95 грн (8,70 - 5 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 декабря составляет 38,7353 гривен за евро (+0,1957 грн).
Напомним, в ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,6% до 40,34 гривны. Это был второй месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года.
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