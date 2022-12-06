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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 6 декабря

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 12:08
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 6 декабря Фото: курс доллара упала на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,60 - 5 декабря)
  • продажа - 40,35 грн (40,30 - 5 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,85 грн (40,85 - 5 декабря),
  • продажа - 41,90 грн (41,85 - 5 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,15 - 5 декабря),
  • продажа - 8,95 грн (8,70 - 5 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 6 декабря составляет 38,7353 гривен за евро (+0,1957 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 6 декабря

Напомним, в ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,6% до 40,34 гривны. Это был второй месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года.

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