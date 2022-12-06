Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль після зростання протягом року, - НБУ

У листопаді 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,34 гривні. Це був другий місяць падіння курсу після безперервного зростання з жовтня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому з початку 2022 курс долара на готівковому ринку зріс на 48,3%.

За даними НБУ, обсяг продажів банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за місяць 1 370,0 млн доларів. При цьому у населення купили 1 130,4 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 943,3 млн доларів і купили 947,2 млн доларів.