Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 7 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,20 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 7 жовтня становить 36,0768 грн за євро (-0,1389 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, зростання курсу долара у вересні було викликане двома факторами: нагнітанням з боку Росії та дефіцитом готівкової валюти.
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