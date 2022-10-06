ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У НБУ назвали причини зростання курсу долара за останній місяць

Новость на русском →
Україна, Четвер 06 жовтня 2022 15:51
У НБУ назвали причини зростання курсу долара за останній місяць Фото: курс долара за останній місяць зріс через погрози Путіна та дефіцит валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання курсу долара у вересні було спричинене двома факторами: нагнітанням з боку Росії та дефіцитом готівкової валюти. Попит на безготівкову валюту також підвищився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2022 року).

"Нагнітання несприятливого інформаційного середовища через агресивні заяви та терористичні дії РФ на тлі збереження дефіциту готівкової іноземної валюти призвело до ситуативного зростання попиту та формування девальваційного тиску на готівковому валютному ринку", - йдеться в огляді.

Крім того, за даними НБУ, значно зросли попит на валюту й з боку підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, та купівля банками у валютну позицію.

"Останнє пов’язано із значними обсягами перерахування валюти міжнародним платіжним системам та збільшенням різниці між готівковим та офіційним курсами", - додали в НБУ.

Нагадаємо, курс долара підскочив до 44 гривень після оголошення мобілізації на території Росії та ядерних погроз Путіна. На початку жовтня курс впав приблизно до 41 гривні.

НБУ у вересні - на початку жовтня провів декілька операцій з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. НБУ здійснюватиме відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя