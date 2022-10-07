Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 7 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 октября составляет 36,0768 гривен за евро (-0,1389 грн).
Напомним, по данным НБУ, рост курса доллара в сентябре был вызван двумя факторами: нагнетанием со стороны России и дефицитом наличной валюты.
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