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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 5 жовтня

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 12:07
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 5 жовтня Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 40,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,95 грн (40,25 – 4 жовтня)
  • продаж – 41,10 грн (41,25 – 4 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,00 грн (38,85 – 4 жовтня),
  • продаж – 40,40 грн (40,20 – 4 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 4 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 4 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 5 жовтня становить 36,1682 грн. за євро (+0,4608 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 5 жовтня

Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення. Його звільнення з цієї посади ніяк не вплинуло на ринковий курс долара до гривні, який падає вже кілька днів поспіль.

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