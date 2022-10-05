Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 5 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 5 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 15 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 40,40 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,95 грн (40,25 – 4 жовтня)
- продаж – 41,10 грн (41,25 – 4 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 39,00 грн (38,85 – 4 жовтня),
- продаж – 40,40 грн (40,20 – 4 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,05 грн (8,05 – 4 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 4 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 5 жовтня становить 36,1682 грн. за євро (+0,4608 грн).
Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив про звільнення. Його звільнення з цієї посади ніяк не вплинуло на ринковий курс долара до гривні, який падає вже кілька днів поспіль.
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