Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 5 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 40,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 октября составляет 36,1682 гривен за евро (+0,4608 грн).

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе в отставку. Его уход с этого поста никак не повлиял на рыночный курс доллара к гривне, который падает уже несколько дней подряд.

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