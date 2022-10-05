Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 5 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 5 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 40,40 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,95 грн (40,25 - 4 октября)
- продажа - 41,10 грн (41,25 - 4 октября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,00 грн (38,85 - 4 октября),
- продажа - 40,40 грн (40,20 - 4 октября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,05 грн (8,05 - 4 октября),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 4 октября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 октября составляет 36,1682 гривен за евро (+0,4608 грн).
Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе в отставку. Его уход с этого поста никак не повлиял на рыночный курс доллара к гривне, который падает уже несколько дней подряд.
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