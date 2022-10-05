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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 5 октября

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Украина, Среда 05 октября 2022 12:07
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 5 октября Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 15 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 40,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,95 грн (40,25 - 4 октября)
  • продажа - 41,10 грн (41,25 - 4 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,00 грн (38,85 - 4 октября),
  • продажа - 40,40 грн (40,20 - 4 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 4 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 4 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 октября составляет 36,1682 гривен за евро (+0,4608 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 5 октября

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 4 октября объявил об уходе в отставку. Его уход с этого поста никак не повлиял на рыночный курс доллара к гривне, который падает уже несколько дней подряд.

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