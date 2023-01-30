Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 30 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 30 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 43,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,90 грн (39,95 – 27 січня)
- продаж – 40,55 грн (40,60 – 27 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,55 грн (42,60 – 27 січня),
- продаж – 43,65 грн (43,70 – 27 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 27 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 27 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 30 січня становить 39,7482 грн за євро (-0,0951 грн).
Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. З його слів, приводів для девальвації немає.
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