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Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 30 січня

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Україна, Понеділок 30 січня 2023 10:59
Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 30 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 43,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,90 грн (39,95 – 27 січня)
  • продаж – 40,55 грн (40,60 – 27 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,55 грн (42,60 – 27 січня),
  • продаж – 43,65 грн (43,70 – 27 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 27 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 27 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 30 січня становить 39,7482 грн за євро (-0,0951 грн).

Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 30 січня

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. З його слів, приводів для девальвації немає.

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