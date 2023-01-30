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Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 30 января

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Украина, Понедельник 30 января 2023 10:59
Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 30 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,90 грн (39,95 - 27 января)
  • продажа - 40,55 грн (40,60 - 27 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,55 грн (42,60 - 27 января),
  • продажа - 43,65 грн (43,70 - 27 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 27 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 27 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 января составляет 39,7482 гривен за евро (-0,0951 грн).

Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 30 января

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины имеет достаточный уровень золотовалютных резервов для удержания официального курса гривны по отношению к доллару на уровне 36,6 гривен. По его словам, поводов для девальвации нет.

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