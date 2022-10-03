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Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 3 жовтня

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 11:43
Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 3 жовтня Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 41,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,65 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,85 грн (41,05 – 30 вересня)
  • продаж – 41,80 грн (41,95 – 30 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,35 грн (39,40 – 30 вересня),
  • продаж – 40,65 грн (40,75 – 30 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 30 вересня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 30 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 3 жовтня становить 35,6361 грн. за євро (+0,0750 грн.).

Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 3 жовтня

Нагадаємо, за даними НБУ, причинами зростання курсу долара у вересні були нестача готівкової валюти в банках, купівля доларів аграріями та психологічний ефект від оголошеної на території Росії мобілізації.

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