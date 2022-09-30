У НБУ назвали три причини зростання курсу долара до гривні за останній місяць

Причинами курсових коливань у вересні була нестача готівкової валюти в банках, купівля доларів аграріями та психологічний ефект від оголошеної на території Росії мобілізації. Зараз ситуація покращуються.

"Зараз гривня на готівковому валютному ринку укріплюється після коливань минулого тижня, спричинених насамперед реакцією на оголошення "часткової" мобілізації в РФ. І це те, про що ми неодноразово говорили - після коливань, зумовлених психологічним чинником, гривня зміцнюється", - сказав він.

За його словами, певною мірою коливання у вересні підсилювало питання із забезпеченням готівкою банків через логістичні проблеми. Національний банк включився у вирішення проблеми.

"Ми вже провели сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро на загальну суму близько 400 млн доларів і 112 млн євро. В результаті якщо на початку вересня по банківській системі залишок готівкової валюти був близько 500 млн доларів, то зараз ми вийшли на майже 900 млн доларів. Для порівняння, до початку війни залишок валюти в касах банків був біля 1-1,2 млрд доларів. Тому ситуація абсолютно задовільна, ми вийшли на нормальну забезпеченість банків готівковою валютою", - додав він.

Гелетій зазначив, що також на початку осені на курс у готівковому сегменті валютному ринку впливав традиційний сезонний чинник - зазвичай восени попит на готівкову валюту з боку дрібних аграрних виробників зростає, бо вони конвертують гривню, отриману від продажу врожаю великим трейдерам, у готівкову валюту. "Але цей чинник також є тимчасовим", - сказав заступник голови НБУ.