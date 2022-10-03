Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 3 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 3 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 41,80 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,65 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,85 грн (41,05 - 30 сентября)
- продажа - 41,80 грн (41,95 - 30 сентября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,35 грн (39,40 - 30 сентября),
- продажа - 40,65 грн (40,75 - 30 сентября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,05 грн (8,05 - 30 сентября),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 30 сентября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 3 октября составляет 35,6361 гривен за евро (+0,0750 грн).
Напомним, по данным НБУ, причинами роста курса доллара в сентябре были нехватка наличной валюты в банках, покупка долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации.
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