ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 3 октября

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 11:43
Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 3 октября Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 41,80 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,85 грн (41,05 - 30 сентября)
  • продажа - 41,80 грн (41,95 - 30 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,35 грн (39,40 - 30 сентября),
  • продажа - 40,65 грн (40,75 - 30 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 30 сентября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 30 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 3 октября составляет 35,6361 гривен за евро (+0,0750 грн).

Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 3 октября

Напомним, по данным НБУ, причинами роста курса доллара в сентябре были нехватка наличной валюты в банках, покупка долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться