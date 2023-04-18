Курс долара залишиться фіксованим: у НБУ наразі не бачать підстав для змін

"Підстав для зміни курсового режиму наразі немає", - сказав він.

Як зазначив Гелетій, у НБУ чітко розуміють, що фіксований курс є оптимальним лише за певних умов: коли всі інші режими створюють ще більше ризиків і, можливо, негативних побічних ефектів.

"Але наразі фіксований курс все ще відіграє суттєву роль для стабілізації економіки, а передумови для того, щоб рухатися далі, поки не сформувалися", - додав він.

За його словами, для НБУ до повномасштабної війни пріоритетом був режим плаваючого курсоутворення. "І ми будемо намагатись повернутись до нього в перспективі", - сказав Гелетій.

Заступник голови НБУ, зазначив, що повернення до більш гнучкого курсоутворення відбудеться поступово, коли будуть створені належні передумови. Такий перехід, перш за все, не має створювати шоків для валютного ринку та інфляції, навпаки він має бути користю для економіки.

"Наша мета – забезпечити стійке зниження інфляції. А для цього важливо зберегти стійкість та керованість курсової динаміки. Тому навіть, коли ми зможемо перейти до більш гнучкого курсу, це не означатиме, що НБУ не буде контролювати ситуацію на валютному ринку", - додав він.

Гелетій нагадав, що один зі структурних маяків меморандуму з МВФ - це розробка стратегії, яка визначатиме послідовність кроків з лібералізації валютних обмежень, повернення до більш гнучкого курсового режиму та з рештою до інфляційного таргетування.

"Ми повинні цю стратегію напрацювати до кінця червня. Якщо деталізувати, то пом’якшення, скасування валютних обмежень чи зміна режимів відбуватиметься поступово, без прив’язки до певних дат", - сказав він.

НБУ із 24 лютого 2022 року зафіксував курс на рівні 29,25 гривень за долар. У липні НБУ підвищив курс на 25% - до 36,57 гривні за долар.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.