Курс доллара останется фиксированным: в НБУ пока не видят оснований для изменений

"Оснований для изменения курсового режима пока нет", - сказал он.

Как отметил Гелетий, в НБУ четко понимают, что фиксированный курс оптимален только при определенных условиях: когда все остальные режимы создают еще больше рисков и, возможно, негативных побочных эффектов.

"Но фиксированный курс все еще играет существенную роль для стабилизации экономики, а предпосылки для того, чтобы двигаться дальше, пока не сформировались", - добавил он.

По его словам, для НБУ до полномасштабной войны приоритетом являлся режим плавающего курсообразования. "И мы будем пытаться вернуться к нему в перспективе", – сказал Гелетий.

Заместитель главы НБУ отметил, что возвращение к более гибкому курсообразованию произойдет постепенно, когда будут созданы надлежащие предпосылки. Такой переход, прежде всего, не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть пользой для экономики.

"Наша цель - обеспечить устойчивое снижение инфляции. А для этого важно сохранить устойчивость и управляемость курсовой динамики. Поэтому даже если мы сможем перейти к более гибкому курсу, это не будет означать, что НБУ не будет контролировать ситуацию на валютном рынке", - добавил он. .

Гелетий напомнил, что один из структурных маяков меморандума с МВФ - это разработка стратегии, которая будет определять последовательность шагов по либерализации валютных ограничений, возвращение к более гибкому курсовому режиму и с остальным к инфляционному таргетированию.

"Мы должны эту стратегию наработать до конца июня. Если детализировать, то смягчение, отмена валютных ограничений или изменение режимов будет происходить постепенно, без привязки к определенным датам. Привязка будет к макроэкономическим и финансовым предпосылкам", - сказал он.

НБУ с 24 февраля 2022 зафиксировал курс на уровне 29,25 гривен за доллар. В июле НБУ повысил курс на 25% - до 36,57 гривны за доллар.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.