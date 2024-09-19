Курс долара впав після восьмиденного зростання, але євро оновив історичний максимум

Офіційний курс на 20 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4445 грн за 1 долар (-0,0063 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,2396 гривень за 1 євро (+0,1297 грн). Це історичний максимум. Попередній був 27 серпня - 46,1816.

Зростання курсу євро зумовлене його підвищенням до долара на міжнародному ринку після того, як ФРС США знизила ключову ставку і зробила американську валюту менш привабливою.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 41,41-41,45 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,80 гривень.

Курс у бюджеті та позиція НБУ

Уряд заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар. Водночас, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що цей курс є виключно розрахунковим.

"Щодо курсу, закладеного до бюджету, то НБУ ніколи не прив'язується до цього показника, він виключений розрахунковий. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком", - сказав він.