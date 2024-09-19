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Курс доллара упал после восьмидневного роста, но евро обновил исторический максимум

Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение восьми дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4445 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,2396 гривен за 1 евро (+0,1297 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был 27 августа - 46,1816.

Рост курса евро обусловлен его повышением к доллару на международном рынке после того, как ФРС США снизила ключевую ставку и сделала американскую валюту менее привлекательной.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,41-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,80 гривен.

Курс в бюджете и позиция НБУ

Правительство заложило в проект бюджета на 2025 года курс на уровне 45 грн/доллар. В то же время заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что этот курс является исключительно расчетным.

"Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он исключен расчетный. Для нас имеет значение фактический курс, который определяется рынком", - сказал он.

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