Курс долара впав нижче за 40 гривень вперше з кінця липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 39,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 30 копійок до 39,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 28 жовтня складає 36,7386 грн за євро (+0,0969 грн).

Таким чином, курс долара впав нижче за 40 гривень уперше з кінця липня.

Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.

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