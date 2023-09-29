Курс долара впав наприкінці тижня: скільки коштує валюта в обмінниках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 29 вересня середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 38,10 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 40,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 грн, євро по 40,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 29 вересня становить 38,5543 гривні за євро (+0,0037 гривні).

Коливання курсу

Нагадаємо, на початку вересня курс долара впав нижче за рівень 38 гривень за долар. Це сталося після того, як наприкінці серпня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень за долар. Однак потім курс знову піднявся до 38,60 гривень. Наприкінці місяця долар знову почав дешевшати.

Національний банк України надав роз'яснення, коли планується перехід від фіксованого офіційного курсу до плаваючого. Згідно з документом, про перехід до плаваючого курсоутворення або "відпускання" курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться.

Спочатку, коли буде сформовано стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості. У такий режим, на відміну від плаваючого курсу, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як слабшати, так і зміцнюватися, йдеться у повідомленні.

При цьому НБУ суттєво обмежуватиме рух курсу в обидві сторони, не допускаючи ні стрімкого ослаблення гривні, ні значного зміцнення.