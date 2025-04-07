Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року

Офіційний курс на 8 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,0807 гривень за 1 долар (-0,1134 грн).

Нижчим курс був тільки 3 вересня минулого року - 41,0592 грн/долар.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,0532 гривень за 1 євро (-0,4992 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,06-41,10 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,30 гривень.

Прогноз курсу

Світова економіка переживає турбулентність, у зв'язку з новими митами, введеними Дональдом Трампом.

Однак, як зазначив у коментарі РБК-Україна заступник виконавчого директора НАБУ, голова проектного офісу Дмитро Глинський, наразі курс гривні в Україні визначає обсяг підтримки від міжнародних партнерів.

За його словами, курс гривні до долара США найближчим часом найімовірніше зберігатиме стабільність, оскільки НБУ підвищив процентні ставки, що підтримує українську національну валюту.