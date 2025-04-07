Курс доллара упал до минимума с сентября прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с начала сентября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн).
Ниже курс был только 3 сентября прошлого года - 41,0592 грн/доллар.
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Официальный курс евро составит 45,0532 гривен за 1 евро (-0,4992 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,06-41,10 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,30 гривен.
Мировая экономика переживает турбулентность, в связи с новыми пошлинами, введенными Дональдом Трампом.
Однако, как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель исполнительного директора НАБУ, глава проектного офиса Дмитрий Глинский, сейчас курс гривны в Украине определяет объем поддержки от международных партнеров.
По его словам, курс гривны к доллару США в ближайшее время скорее всего будет сохранять стабильность, поскольку НБУ повысил процентные ставки, что поддерживает украинскую национальную валюту.