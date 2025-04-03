Курс долара в Україні: як вплинуть нові тарифи Трампа

Світова економіка переживає турбулентність, але для України це відкриває не лише ризики, а й можливості. Банківський експерт пояснює, що чекає на курс долара через нові мита, запроваджені Дональдом Трампом.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова проєктного офісу Дмитро Глінський.

"Наразі курс гривні в Україні визначає не лише торгівельний баланс, а й обсяг підтримки від міжнародних партнерів", - сказав він.

За його словами, за даними МВФ у 2025 році Україна отримає 57 млрд доларів фінансування, а на сьогодні від початку року вже надійшло 13 млрд доларів.

"Наразі ми спостерігаємо послаблення курсу долара США до євро (важлива для нашого платіжного балансу валюта). До того ж НБУ підвищив процентні ставки, що підтримує українську національну валюту. Тому курс гривні до долара США найближчим часом найімовірніше зберігатиме стабільність", - зазначив він.

Глінський нагадав, що український експорт до США невеликий: менше 1 млрд доларів, або близько 2% товарного експорту. Україна експортує до США або продукцію, ринки якої висококонкурентні (чавун, металеві труби), або мають низьку еластичність по ціні (мед, соки, спеціалізовані типи металевих труб).

"У першому випадку нам на руку зіграє те, що для багатьох конкурентів ставки мита будуть ще вищими ніж "українські" 10%, у другому випадку - вище мито просто візьме на себе американський споживач через підвищення цін. Тому прямої загрози для експорту нема", - сказав він.

Що стосується непрямих ефектів, то вони безумовно будуть, вважає банківський експерт. Перед нами відкривається великий світ одночасно і загроз, і можливостей: треба буде шукати спосіб зайняти ті ніші, які відкривають витіснені з одних ринків товари, і одночасно боротися проти посиленої конкуренції із товарами, які витіснили деінде. Це глобальний виклик для більшості українських експортерів", - констатував Глінський.