Курс долара впав до мінімуму з осені минулого року

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Це мінімальний рівень за три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 3 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4313 гривень за 1 долар (-0,0827 грн).
Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,1134 гривень за 1 євро (-0,3808 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривень.
Нагадаємо, за лютий офіційний курс долара впав на 31 копійку до 41,51 гривень. Долар дешевшає вже другий місяць поспіль. У січні курс опустився на 21 копійку до 41,82 гривень.
При цьому торік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.
Аналітики вважають зростання курсу неминучим і очікують курс вище 45 гривень на кінець 2025 року.