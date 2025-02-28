Курс долара впав до мінімуму з осені минулого року

Офіційний курс на 3 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4313 гривень за 1 долар (-0,0827 грн).

Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,1134 гривень за 1 євро (-0,3808 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривень.

Курс долара в лютому

Нагадаємо, за лютий офіційний курс долара впав на 31 копійку до 41,51 гривень. Долар дешевшає вже другий місяць поспіль. У січні курс опустився на 21 копійку до 41,82 гривень.

При цьому торік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.

Аналітики вважають зростання курсу неминучим і очікують курс вище 45 гривень на кінець 2025 року.