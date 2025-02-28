Курс доллара упал до минимума с осени прошлого года

Официальный курс на 3 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4313 гривен за 1 доллар (-0,0827 грн).

Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,1134 гривен за 1 евро (-0,3808 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,44-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен.

Курс доллара в феврале

Напомним, за февраль официальный курс доллара упал на 31 копейку до 41,51 гривен. Доллар дешевеет уже второй месяц подряд. В январе курс опустился на 21 копейку до 41,82 гривен.

При этом в прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен.

Аналитики считают рост курса неизбежным и ожидают курс выше 45 гривен на конец 2025 года.