Курс доллара упал до минимума с осени прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Это минимальный уровень за три месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 3 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4313 гривен за 1 доллар (-0,0827 грн).
Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,1134 гривен за 1 евро (-0,3808 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,44-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен.
Напомним, за февраль официальный курс доллара упал на 31 копейку до 41,51 гривен. Доллар дешевеет уже второй месяц подряд. В январе курс опустился на 21 копейку до 41,82 гривен.
При этом в прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен.
Аналитики считают рост курса неизбежным и ожидают курс выше 45 гривен на конец 2025 года.