Курс долара впав до мінімуму з осені минулого року
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Це мінімальний рівень за три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 3 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4313 гривень за 1 долар (-0,0827 грн).
Нижчим курс був тільки 25 листопада минулого року - 41,3193 грн/долар.
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Офіційний курс євро становитиме 43,1134 гривень за 1 євро (-0,3808 грн).
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На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,44-41,47 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
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На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривень.
Курс долара в лютому
Нагадаємо, за лютий офіційний курс долара впав на 31 копійку до 41,51 гривень. Долар дешевшає вже другий місяць поспіль. У січні курс опустився на 21 копійку до 41,82 гривень.
При цьому торік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.
Аналітики вважають зростання курсу неминучим і очікують курс вище 45 гривень на кінець 2025 року.