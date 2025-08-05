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Курс долара Економіка Авто Tech

Курс долара впав до мінімуму з кінця червня

Фото: курс долара впав на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6845 гривень за 1 долар (-0,1056 грн). Це мінімальний рівень з 30 червня (41,6409 гривень).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,0914 гривень за 1 євро (-0,2556 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,64-41,67 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,60 гривень.

 

Прогноз курсу

Протягом серпня очікується стабільний курс долара. Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що гривня залишиться в межах прогнозованого коридору. Очікуване коливання не перевищуватиме 25-30 копійок за умови стабільного зовнішнього середовища.

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