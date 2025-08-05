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Курс доллара Экономика Авто Tech

Курс доллара упал до минимума с конца июня

Фото: курс доллара упал на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6845 гривен за 1 доллар (-0,1056 грн). Это минимальный уровень с 30 июня (41,6409 гривен).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,0914 гривен за 1 евро (-0,2556 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,60 гривен.

Прогноз курса

В течение августа ожидается стабильный курс доллара. Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что в гривна останется в пределах прогнозируемого коридора. Ожидаемое колебание не будет превышать 25-30 копеек при условии стабильной внешней среды.

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