Курс доллара упал до минимума с конца июня

Официальный курс на 6 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6845 гривен за 1 доллар (-0,1056 грн). Это минимальный уровень с 30 июня (41,6409 гривен).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,0914 гривен за 1 евро (-0,2556 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,64-41,67 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,60 гривен.